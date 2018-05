Istanbul. Die größte Mediengruppe der Türkei, Dogan, ist für 919 Millionen Dollar an einen regierungsfreundlichen Konzern übergegangen. Der Verkauf an Demirören wurde damit abgeschlossen, wie aus einer in der Nacht zu Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Dogan-Mediengruppe hervorgeht. Zur Dogan-Gruppe gehören unter anderem der Sender CNN Türk, die auflagenstärkste Tageszeitung des Landes, »Hürriyet«, und die Nachrichtenagentur DHA. Mit dem Verkauf wird die türkische Medienlandschaft fast vollständig von regierungsnahen Konzernen kontrolliert. dpa/nd