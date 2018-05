Cottbus. In der CDU gibt es Zoff wegen der Einladung eines umstrittenen Klimaexperten aus Kanada in die Lausitz. CDU-Abgeordnete aus Bundestag und Landtag wollen dem ehemaligen Greenpeaceaktivisten Patrick Moore, der die düsteren Aussichten auf einen von Menschen gemachten Klimawandel nicht teilt, ein Podium in Cottbus bieten, beschwert sich Günter Jurischka, CDU-Fraktionschef im Stadtparlament von Welzow und Gegner neuer Braunkohletagebaue. »Ich hätte nicht gedacht, dass meine Parteikollegen auf ein so niedriges Niveau sinken würden, um das Weiterlaufen der Kohle rechtfertigen zu können«, rügte Jurischka. Er formulierte eine Protestnote an Landesparteichef Ingo Senftleben und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Das Einladungsschreiben für den Vortrag am 18. Mai um 16 Uhr im Cottbuser Stadthaus, Erich-Kästner-Platz 1, sei vom Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Schulze und den Landtagsabgeordneten Raik Nowka und Michael Schierack unterzeichnet worden, heißt es. Moores Thema: »Ist Kohlendioxid ein Klimakiller? Der fatale Irrtum der aktuellen Klimapolitik.« nd