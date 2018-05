Washington. Der US-Senat gibt Anhängern der Netzneutralität in den USA neue Hoffnung. Die Mehrheit der Senatoren stimmte gegen die Entscheidung der Telekommunikationsaufsicht FCC, die strikte Umsetzung des Prinzips abzuschaffen. Das Votum nahm aber nur die erste Hürde beim Versuch, den FCC-Beschluss im US-Kongress zu kippen. Dafür wären noch die Zustimmung des Abgeordnetenhauses und die Unterschrift von Präsident Donald Trump notwendig. Die Netzneutralität besagt, dass alle Daten gleich behandelt werden müssen. Im Senat stimmten alle 49 Demokraten sowie drei republikanische Senatoren dafür, die FCC-Entscheidung rückgängig zu machen. dpa/nd

