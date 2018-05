Was soll das sein

Gersfeld. Mit einem neuen Rahmenkonzept entwickeln Hessen, Bayern und Thüringen das Biosphärenreservat Rhön weiter. Nach vier Jahren Vorbereitung wurde am Mittwoch im osthessischen Gersfeld ein Leitbild für die von der UNESCO anerkannte Landschaft vorgelegt. Enthalten sind 66 Projektideen, mit denen das Reservat fit für die Zukunft gemacht werden soll. Es geht um Klimaschutz, demografischen Wandel, erneuerbare Energien und nachhaltige Landwirtschaft. Das Konzept sei ein entscheidender Baustein zur Bewältigung der aktuellen lokalen und globalen Herausforderungen, so Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Als Beispiel wird die Renaturierung von Quellen genannt. So soll mehr Lebensraum für Rhönquellschnecke, Feuersalamander und Alpenstrudelwurm geschaffen werden. dpa/nd