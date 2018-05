Palästinensische Versöhnung in Kairo unter erschwerten äußeren Bedingungen

Kritik Washingtons an Palästinenserpräsident

Die Außenminister der Arabischen Liga wollten in Kairo auf Antrag Saudi-Arabiens eine Reaktion auf die »illegale« Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die »israelische Aggression gegen das palästinensische Volk« beschließen. Bereits am Dienstag hatte die Arabische Liga den Internationalen Strafgerichtshof aufgefordert, Ermittlungen zu den »Verbrechen der israelischen Besatzer« einzuleiten. AFP/nd

Gaza. Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Donnerstag Ziele der Palästinenserorganisation Hamas im nördlichen Gazastreifen bombardiert. Es handele sich um einen Vergeltungsangriff für den Beschuss israelischer Soldaten und der Stadt Sderot vom Vortag, erklärte das Militär. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben sieben Ziele der Hamas im Gazastreifen an, darunter »terroristische Infrastruktur und Einrichtungen zur Herstellung von Waffen«. Aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß es, das Ziel sei ein Hamas-Stützpunkt gewesen. Berichte über Verletzte lagen nicht vor.

