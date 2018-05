Die Opposition in Berlin rät Merkel, bei den Konflikten mit den USA eine Sprache zu sprechen, die Trump versteht

Sofia. Mit Blick auf mögliche US-Sanktionen im Iran-Streit hält Bundeskanzlerin Angela Merkel umfassende Entschädigungen für europäische Unternehmen für nicht machbar. »In einer umfassenden Weise die gesamte Wirtschaft zu entschädigen bei entsprechenden Maßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika - da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren«, sagte Merkel am Donnerstag nach einem EU-Spitzentreffen in Sofia. Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen würden hingegen aktuell geprüft, sagte Merkel.

