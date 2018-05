Was soll das sein

Papst Franziskus ist ein geistiges Oberhaupt, das auch den weltlichen Dingen nicht ab- und dabei der Zukunft zugewandt ist. Nun hat er Ordensfrauen dazu angehalten, ihre Zeit nicht mit Twitter oder Facebook zu vergeuden - sondern soziale Medien mit »Ernsthaftigkeit und Diskretion« zu nutzen. Ach, dieser Hintersinn! Denn was wie der gütige Rat eines um die Verfasstheit seiner Schäfchen besorgten Vaters klingt, ist in Wirklichkeit der knallharte Aufruf zur Missionierung. Denn Twitter und Facebook mit »Ernsthaftigkeit und Diskretion« nutzen - da kann man auch mit einem Panzer »nur mal kurz den Garten umgraben« wollen. Oder sich beim Anschauen von Pornografie »nur für die Möbel« interessieren. In Wirklichkeit möchte Franziskus, dass die Ordensfrauen losziehen. Dorthin, wo der Glaube fort und die Funklöcher riesig sind. Die Missionierung der Uckermark - nichts anderes hat der Vatikan im Sinn. Franziskus twittert davon live unter @Pontifex_de. Ernsthaft. stf