Wipfeld. Mit Muskelkraft haben Matrosen auf dem Main ein 2000 Tonnen schweres Güterschiff gebremst. Bei dem Schiff funktionierte plötzlich wegen eines technischen Defekts die Bremse nicht mehr, wie die Polizei mitteilte. Das Güterschiff steuerte unaufhaltsam auf ein Tor einer Schleuse in der Nähe der Gemeinde Wipfeld (Landkreis Schweinfurt) zu. Die Matrosen an Bord regierten »schnell und goldrichtig«, erklärte Enrico Ball von der Polizei Unterfranken. Eine Kollision mit dem Tor hätte schwere Schäden verursacht, die wochenlange Reparaturen nach sich gezogen hätten. Die Matrosen banden Taue an Polder an der Kanalmauer, hängten sich in die Seile und schafften es mithilfe ihrer Muskelkraft, das Schiff fast komplett zum Stillstand zu bringen. Auf den letzten Metern rammte der 2000-Tonner allerdings noch ein Geländer. Der Schaden daran wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. dpa/nd