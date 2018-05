Ein Autofahrer hat beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen und mit seinem Wagen erfasst. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall in Heiligensee am späten Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war demnach auf dem Radweg der Ruppiner Chaussee unterwegs, als der 51-jährige Fahrer sie erfasste. Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. dpa/nd