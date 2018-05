Bei ihrer Razzia gegen mutmaßliche Menschenschleuser machten Berliner Polizisten zufällig den größten Crystal-Meth-Fund der vergangenen Jahre. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Neu-Hohenschönhausen fanden Fahnder am vergangenen Dienstag knapp neun Kilogramm der synthetisch hergestellte Substanz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf dem Schwarzmarkt hätte das Crystal Meth einen Wert von etwa 500 000 Euro, wie es hieß. Die Ermittlungen konzentrierten sich nun darauf, wem die gefundenen Drogen zuzuordnen sind. dpa/nd