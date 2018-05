Foto: dpa/Kremlin

Sotschi. Der russische Präsident Wladimir Putin hat unangekündigt den syrischen Staatschef Baschar al-Assad in Sotschi am Schwarzen Meer empfangen. Dabei nannte Putin die jüngsten Rückeroberungen von Rebellengebieten durch Assads Regierungsarmee Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus. »Es sind wichtige Schritte gemacht worden, um die gesetzmäßige Staatsmacht wiederherzustellen«, sagte Putin am Donnerstag nach Angaben des Kremls weiter. Assads Besuch kam einen Tag, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag bei Putin in Sotschi erwartet wird. dpa/nd