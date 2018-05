Es ist also Zeit, den Pfad der Zweckoptimierung zu verlassen und gesellschaftliche Alternativen zu entwickeln. Notwendig sind keine neuen Reformen, sondern ein Paradigmenwechsel in der Zielsetzung von Bildung.

Gerade im Hinblick auf die Entwicklung eines digitalen Kapitalismus ist dies fatal. Die sogenannte Industrie 4.0 braucht Raum für Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung. Das geht einher mit sozialen, kommunikativen und geistig kreativen Kompetenzen aller Menschen gleich welcher Facetten geistiger Intelligenz. Gesellschaft zu gestalten, wird so immer dringlicher.

Spätestens mit Veröffentlichung der ersten PISA-Studie zu Beginn der 2000er Jahre und der nachfolgenden bildungspolitischen Debatte wurde der emanzipatorische Gehalt der Reformpädagogik entsorgt und durch Leistungsorientierung ersetzt. Seitdem verliert Bildung sukzessiv ihren ursprünglichen Charakter. Heute wird Bildung durch die Vorgaben der OECD dominiert. An die Stelle eines gesellschaftlich nennenswerten Erkenntnisgewinns und einer breiten Allgemeinbildung sind Wissens-Inseln getreten.

Von dem 68er-Geist ist in der Schulpolitik wenig übrig geblieben, meint Lena Tietgen

