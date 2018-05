Motorsport kann es voraussichtlich auch in den nächsten Jahren auf dem Lausitzring geben. Das Betriebskonzept sehe vor, dass unter der Woche Prüf- und Testbetrieb im Kundenauftrag läuft und an Wochenenden Zeit für externe Veranstaltungen ist, teilte die Dekra auf Anfrage mit. Am Pfingstwochenende gastiert wieder die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft auf der Rennstrecke in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz).

Es seien in den Bereichen Motorsport, Fahrtrainings und Events für Pkw und für Motorrad sowie sonstige Events jeweils acht Wochenenden vorgesehen, ließ die Prüfgesellschaft verlauten. Die Verträge werden demnach jeweils Jahr für Jahr geschlossen. »In diesem Rahmen wird der Lausitzring auch in kommenden Jahren an den Wochenenden für Veranstaltungen zur Verfügung stehen.« Die Dekra ist nicht selbst Eventveranstalter, bietet das aber Dritten an.

Die Dekra hatte die vor 18 Jahren auf einer früheren Tagebaufläche eröffnete Rennstrecke zum 1. November 2017 übernommen. Der Verkauf kam zustande, als sich auf dem Areal ein Sanierungsstau im Millionenbereich andeutete. Die Prüfgesellschaft, die in der Nähe schon ein Testcenter betreibt, will dort das größte Testzentrum Europas für automatisiertes Fahren schaffen.

Bereits jetzt könnten rund 60 Prozent aller geplanten Testszenarien abgedeckt werden, der Kundenbetrieb laufe seit längerem, hieß es. Für die Umbaumaßnahmen sei man in der Planungs- und Genehmigungsphase. dpa/nd