Potsdam. Bei den Mathematikprüfungen ist es in diesem Jahr erneut zu einer Panne gekommen. An zwei Oberstufenzentren in Cottbus und Lübben sollten Themen in der Prüfung abgefragt werden, die gar nicht unterrichtet worden waren, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit.

Staatssekretär Thomas Drescher kündigte eine Untersuchung an. Man müsse aus Fehlern lernen. Priorität habe eine Lösung im Sinne der Schüler, die keine Nachteile haben sollen. In Cottbus seien die Schüler noch rechtzeitig mit neuen Aufgaben versorgt worden. In Lübben hatten Schüler dagegen Aufgaben erhalten, die nicht im Unterricht behandelt wurden. Den 83 betroffenen Schülern wurde angeboten, die Prüfungen am 8. Juni zu wiederholen. Im vergangenen Jahr sollten bei den Abiturprüfungen Aufgaben gelöst werden, die im Mathematikunterricht von rund 6000 Schülern nicht durchgenommen wurden. 2600 Schüler wiederholten die Prüfungen. Bei den jetzigen Prüfungen ging es um die Fachhochschulreife, die zum Studium an Fachhochschulen und einigen Universitäten wie Potsdam oder Cottbus berechtigt. dpa/nd