Mainz. Eine hohe Lebensqualität bescheinigt eine im Auftrag des ZDF vom Prognos-Institut erstellte wissenschaftliche Studie der brandenburgischen Landeshauptstadt. Demnach belegt Potsdam im Gesamtranking der bewerteten Städte mit 203 von 300 möglichen Punkten Platz vier hinter München (207 Punkte), Heidelberg (205) und Starnberg (204). Dresden landete als zweite Stadt im »Norden« auf Rang 12. In der Rubrik »Freizeit & Natur« wurde Potsdam gar Spitzenreiter. dpa/nd

Sozialministerin Diana Golze (LINKE) überreichte die Preise in einem Wettbewerb

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!