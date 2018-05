US-Präsident will Programm für junge Migranten kippen

US-Präsident Trump ordnet Einsatz der Nationalgarde gegen Migranten an

Washington. Mexiko hat die jüngsten abfälligen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über Migranten scharf kritisiert. Dass Trump einige Einwanderer als »Tiere« bezeichnet habe, sei »vollkommen inakzeptabel«, sagte Außenminister Luis Videgaray am Donnerstag (Ortszeit). Er kündigte eine Beschwerde beim US-Außenministerium an. AFP/nd

Deutsch-russisches Spitzentreffen in Sotschi / »Westi«: Trump treibt EU zur Annäherung an Moskau

