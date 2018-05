Wir sind eine Republik: 750 000 Menschen versammelten sich am 11. November 2017 in Barcelona, um für die Unabhängigkeit zu demonstrieren. Foto: imago/Joan Valls

Dank der Enthaltung der vier Abgeordneten der linksradikalen CUP hat Katalonien seit Anfang dieser Woche mit Quim Torra einen neuen Regierungschef aus dem Unabhängigkeitslager - fünf Monate nach den Wahlen vom 21. Dezember. Ist die am 27. Oktober rund um die Unabhängigkeitsbestrebungen verhängte Zwangsverwaltung durch Spanien unter Artikel 155 damit bald passé?

Gute Frage, theoretisch ja, praktisch bin ich mir da nicht so sicher. Theoretisch müsste es so sein, weil die Regierung in Madrid zugesagt hatte, nach einer Regierungsbildung die Zwangsverwaltung aufzuheben, wie es die spanische Verfassung vorschreibt. Deswegen hat die CUP sich zur Enthaltung entschlossen, um Regierungsbildung und Aufhebung der Zwangsverwaltung den Weg zu ebnen. Tatsächlich glaube ich nicht, dass Spaniens Regierung sich nun zurückzieht, sondern dass sie weiter versuchen wird, in Katalonien zu intervenieren, auch wenn das selbst durch spanische Gesetze jetzt...