Was soll das sein

Das Filmmuseum Potsdam widmet seine neue Sonderausstellung den dänischen Filmganoven der »Olsenbande«. Zum 50. Jubiläum des Trios, das in 14 Filmen Unterhaltungsgeschichte schrieb und in der DDR überaus populär war, wird vom 4. Juli bis zum 17. Februar die Ausstellung »Mächtig gewaltig! Die Olsenbande kommt nach Potsdam« gezeigt, teilte das Filmmuseum am Freitag mit. Zu sehen sind unter anderem Exponate aus den Filmen. Im Mittelpunkt stehe die Frage, wie die dänischen Filme ein Teil der ostdeutschen Identität werden konnten, hieß es. Auch die Menschen hinter der Kamera werden den Angaben zufolge vorgestellt.

Die Ausstellung wurde in Kooperation mit der Kunsthalle Rostock, dem Museum Viborg, dem Olsenbandenfanclub Deutschland, der dänischen Botschaft und Leihgebern aus Dänemark und Deutschland erarbeitet. epd/nd