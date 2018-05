Augsburg. Augsburg will den Nahverkehr im Stadtzentrum für alle kostenlos anbieten. In einem Radius von einigen Hundert Metern in der City soll künftig für die Benutzung von Bussen und Straßenbahnen nichts mehr bezahlt werden müssen, kündigte der Geschäftsführer der Augsburger Stadtwerke, Walter Casazza, am Donnerstag im Stadtrat an. »Ich kenne keine Großstadt in Deutschland, die ein derartiges Angebot macht«, sagte er. Das Angebot soll möglichst ab Ende 2019 gelten. Vor drei Monaten gab es eine Diskussion über komplett kostenlosen Nahverkehr in den Kommunen. Doch die Initiative der Bundesregierung stieß auf Skepsis in den Städten. Augsburg will nun solch ein Angebot zumindest in einem kleinen zentralen Bereich umsetzen. Die Stadtwerke rechnen mit Mindereinnahmen von einer halben Million Euro pro Jahr. Der Betrag soll durch staatliche Fördermittel abgefedert werden. dpa/nd