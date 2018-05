Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Bonn. Die Deutsche Post erhöht zum Juli die Preise für Bücher- und Warensendungen. Die Büchersendung groß mit einem Gewicht von bis zu 500 Gramm verteuert sich um 20 Cent auf 1,20 Euro und die Preise für schwere Sendungen steigen um fünf Cent auf 1,70 Euro, wie das Unternehmen am Freitag am Firmensitz in Bonn mitteilte. Bei Warensendungen erhöht sich das Porto demnach bei einem Gewicht von bis zu 50 Gramm um 40 Cent auf 1,30 Euro, die Warensendung bis 500 Gramm verteuert sich von 1,90 Euro auf 2,20 Euro. Die Post begründete die Preiserhöhung mit »allgemeinen Kostensteigerungen« sowie gestiegenen Transportkosten. Zuletzt erhöhte das Unternehmen das Porto für Bücher- und Warensendungen im Jahr 2013.

Der Standardbrief bleibt von der jüngsten Erhöhung verschont. Zuletzt hatte die Post das Briefporto Anfang 2016 auf 70 Cent erhöht, Anfang 2018 folgte eine faktische Preiserhöhung um fünf Prozent für Großkunden durch die Absenkung von Mengenrabatten für Standardbriefe. AFP/nd