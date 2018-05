Konkret geht es laut Ministerium um 6755 Cayenne 4,2 Liter V8 TDI, davon 3954 in Deutschland, und 52 831 Macan 3,0 Liter V6 TDI, davon 15 180 in Deutschland. Beide haben die Abgasnorm Euro 6. Allein beim Macan hätten die KBA-Prüfer fünf illegale Abschalteinrichtungen gefunden, die dafür sorgten, dass die Abgasreinigung nur im Labor voll funktioniere. Vergangenen Sommer hatte das KBA bereits einen Zwangsrückruf für rund 21 500 Cayenne-V6-Diesel verhängt und vorübergehend ein Zulassungsverbot ausgesprochen. Die Dieselmotoren werden von Audi produziert. dpa/nd

Stuttgart. Der Autobauer Porsche muss wegen einer illegalen Abschalteinrichtung rund 60 000 Dieselfahrzeuge der Modelle Macan und Cayenne zurückrufen. Das habe das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeordnet, bestätigte das Bundesverkehrsministerium am Freitag. Zuvor hatte der »Spiegel« darüber berichtet. Wegen der Abschalteinrichtungen könne es beim Betrieb zu erhöhten Stickoxidemissionen kommen, hieß es.

