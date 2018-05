Foto: imago/nordpool/Tumm

Thomas Müller* schaut von der Nordküste der Insel Poel bei Wismar in Richtung Dänemark. Sein betagtes Gesicht ähnelt einer alten Landkarte aus Pergament: Es scheint voll und ganz faltenzerfurchte Topografie zu sein. Ein eindrucksvoll zerklüftetes Hautrelief, dunkel und hell, wie von Flussbetten und Kanälen durchzogen, die sein Heimatland so unverwechselbar prägen. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Wasser der Republik zu Hause. Über 2000 Seen und somit 25 Prozent der Fläche aller Binnengewässer Deutschlands finden sich inmitten Mecklenburgischem Elbetal und Stettiner Haff, zwischen den Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund auf Rügen sowie der Nossentiner Heide im Süden.

Herr Müller kennt die meisten dieser urigen, verwunschenen Landschaften, die kaum von den Wogen menschlicher Urbanisierung in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Der norddeutsche Mittsiebziger war als Ranger viel in den Naturschutzgebieten des Landes unterwegs: »Stä...