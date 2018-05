Berlin. Außenminister Heiko Maas nimmt am 29. Mai an der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des rassistischen Brandanschlags von Solingen teil. Das teilte das Auswärtige Amt am Freitag mit. Der SPD-Politiker will demnach auch eine Rede halten. Zu der Veranstaltung kommt auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Da in der Türkei im Juni gewählt wird, gab es zuletzt Befürchtungen, er könne seine Ansprache für Wahlkampfzwecke missbrauchen. Der Anschlag gilt als eine der folgenschwersten rassistischen Taten in der Geschichte der Bundesrepublik. Bei dem Brandanschlag auf die türkischstämmige Familie Genc waren am 29. Mai 1993 fünf Mädchen und Frauen getötet werden. Vier rechtsradikale Männer, die 1995 wegen Mordes verurteilt wurden, sind nach abgesessener Strafe wieder frei. dpa/nd