Wegen »Diskriminierung und ideologischer Propaganda« soll der Fußballer nie wieder in der Türkei spielen dürfen und rund 58.000 Euro Strafe zahlen

Basında yapılan tartışmalar ve ırkçıların gösterdiği tepkilere bakıldığında, muhafazakar Türk seçmenler arasında Erdoğan’ın hanesine bir puan yazdığını söylememiz gerekiyor. Onların gözünde her şey normal. Tepki gösterenler Erdoğan’ı çekemeyenler!

Özil ve Gündoğan seçim kampanyasına malzeme olmayı düşünmeyebilirler, ancak onları davet eden ya da görüşmeyi organize edenler mutlaka politik çıkar sağlamayı hesaplamışlardır. Onlar da bugünkü koşullarda görüşmenin Erdoğan’a pas atmak olduğunu hesaplamalıydılar. Nitekim, Liverpool’de oynayan milli futbolcu Emre Can, bu planlara alet olmayarak örnek bir tutum almıştır.

Zur Kolumne von Yücel Özdemir in deutscher Fassung: Tore aus dem Abseits - gegen die Opposition

