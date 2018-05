Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Am Donnerstagabend hat die Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung die Vorlage des Bezirksamts zur Einrichtung eines Milieuschutzgebiets im Weitlingkiez südöstlich des Bahnhofs Lichtenberg beschlossen. »Die gestrige Entscheidung war überfällig«, sagen die Vorsitzenden der Linksfraktion, Kerstin Zimmer und Norman Wolf. »Es ist dem Engagement vieler Mitstreiter*innen aus dem Weitlingkiez zu verdanken, dass eine erneute Überprüfung der Voraussetzungen stattfinden konnte, woraufhin das Bezirksamt tätig geworden ist«, so die Fraktionschefs. Im ersten Anlauf im Juli 2017 ergab eine entsprechende Studie des Bezirksamts keine Anhaltspunkte für eine Unterschutzstellung. Eine Bürgerinitiative sammelte schließlich 1300 Unterschriften für eine erneute Untersuchung. nic

