Am Dienstag beginnen Baumaßnahmen an der Westfassade der Ausstellungshalle des Deutschen Historischen Museums, die voraussichtlich bis Ende August andauern werden. Ein barrierefreier Zugang zum Pei-Bau bleibt in dieser Zeit möglich. Gearbeitet wird an der Fassadenentwässerung. In dem 2003 eröffneten Erweiterungsbau des chinesisch-amerikanischen Architekten I. M. Pei präsentiert das Museum seine Sonderausstellungen. nd