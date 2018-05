Doch ob digitale Joghurtbecher die Antwort sind, darf bezweifelt werden. Eher verlegen sie ein Problem, das durch Aufklärung der Bevölkerung oder die Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums zu lösen wäre, in den Bereich der Technik. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie viele Bauteile nötig wären, um jede Verpackung so auszurüsten, dass sie ihren Inhalt analysieren kann. Neue Müllberge drohen, zudem sind technische Systeme fehleranfällig und entheben die Konsumenten nicht der Verantwortung, vor dem Trinken zu prüfen, ob die Milch sauer ist.

Denn die Unterscheidung zwischen Mindesthaltbarkeits- und Verfallsdatum ist kompliziert. Viele Kunden verwechseln beides und schmeißen noch genießbares Essen weg. Der Industrie nützt das, kann sie so doch schneller neue Produkte verkaufen; auch Verpackungsproduzenten dürften sich freuen. Umwelt und Klima aber leiden weiter.

Die fortschreitende Digitalisierung steht ganz oben auch der Tagesordnung beim 1. Norddeutschen Ernährungsgipfel in Ahrenshoop.

