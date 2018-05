Verbraucher müssten auch dann, wenn sie Medikamente »online« bestellten, so informiert und beraten werden wie in einer stationären Apotheke. Daher müssten Internet-Apotheken eine kostenlose Hotline anbieten. Denn Gebühren schrecken die Kunden ab. OnlineUrteile.de

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen zog gegen die Internet-Apotheke »Apovia« gerichtlich zu Felde. Der Verbraucherschutzverband beklagte, dass die Versandapotheke auf ihrer Webseite unter der Rubrik »Kontakt und Beratung« eine kostenpflichtige Telefonnummer angab, und beanstandete zudem eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Versandapotheke: Bei verschreibungs- und apothekenpflichtigen Medikamenten hätten die Kunden kein Recht auf Widerruf.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!