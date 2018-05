Der Traum von den eigenen vier Wänden sollte gut geplant werden, damit er nicht zum Albtraum wird. Foto: obs/McMakler

Die Bevölkerung in Deutschland wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Das wird für steigende Wohnungsnachfrage sorgen, vor allem in den Ballungsräumen. Um die Nachfrage zu befriedigen, müssten bis 2030 über vier Millionen Wohnungen neu gebaut werden.

Das sind zentrale Ergebnisse einer Prognose der deutschen Wohnungsmärkte, die das Forschungsinstitut Empirica für die öffentliche Förderbank KfW erstellt hat. Doch in den vergangenen Jahren wurden 600 000 Wohnungen mehr genehmigt als fertiggestellt. Der Abbau des »Genehmigungsüberschusses« könnte viel Druck von den angespannten Wohnungsmärkten nehmen.

Als Gründe für den Genehmigungsüberschuss sieht die KfW die mehrjährigen Fertigstellungszeiten, aber auch Engpässe bei den Fachkräften - und die Spekulation: Zumindest in einigen Metropolen lassen Baulandeigentümer sich Baugenehmigungen auf Vorrat erteilen, weil sie auf steigende Erstbezugsmieten oder Verkaufspreise spekuliere...