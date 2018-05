Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist bei den Löhnen und Renten immer noch die deutsch-deutsche Grenze sichtbar. So erhalten Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern im Schnitt 37 Prozent weniger Bruttogehalt als in Hamburg. Rund ein Drittel verdiene weniger als 2000 Euro. Damit ist Mecklenburg-Vorpommern Schlusslicht.

Das Land werde künftig öffentliche Aufträge nur noch dann bezahlen, wenn der Vergabemindestlohn bei 9,54 Euro liege, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an.