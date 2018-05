Dresden. Wo sind Wanderwege gesperrt? Und welche alternativen Routen gibt es? Auch um Touristen künftig besser über solche Fragen informieren zu können, wollen der Landestourismusverband und der Landesbetrieb Sachsenforst künftig stärker kooperieren. Am Dienstag wurde im sächsischen Landtag eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie das sächsische Umweltministerium mitteilte. In Sachsen gibt es 524 838 Hektar Wald - das sind 28,5 Prozent der Landesfläche. Unter anderem wollen sich der Tourismusverband und Sachsenforst künftig gemeinsam um die Projekte »Stoneman Miriquidi« und »Trailcenter Rabenberg« kümmern, beide sind Touren für Mountainbike-Fahrer. »Die gute Zusammenarbeit soll durch die Kooperationsvereinbarung weiter intensiviert werden«, erklärte Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU). dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

SPD öffnet ein Quartierbüro in Friedrichshafen und will frühere Wähler zurückgewinnen

Sachsen will Qualität in Kitas verbessern - Kritik von der Opposition

Heckler & Koch soll versucht haben, Exporte durch Zahlungen an Parteien zu ermöglichen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!