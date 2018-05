Berlin Rund jeder dritte Bundesfreiwillige beendet seinen Dienst vorzeitig. Das geht aus Angaben der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die am Dienstag in Berlin bekanntwurde. Den Daten zufolge haben zwischen Juli 2011 und März 2018 insgesamt 98 633 Freiwillige vorzeitig aufgehört. Das ist ein Anteil von fast einem Drittel (32 Prozent). Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums sagte auf Anfrage, der Freiwilligendienst werde häufig von jungen Menschen nach dem Schulabschluss geleistet. Die Gründe für einen vorzeitigen Ausstieg würden nicht statistisch erhoben. Man wisse aber, dass viele Vereinbarungen eher beendet würden, weil die Freiwilligen schneller als erwartet einen Ausbildungs- oder Studienplatz erhalten. Gewählte Sprecher der »Bufdis« sagten dem Evangelischen Pressedienst, ein vorzeitiger Abbruch des Dienstes erfolge fast immer wegen eines Ausbildungs- oder Studienplatzes oder weil der Betroffene eine Arbeitsstelle antreten könne. epd/nd

