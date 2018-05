Berlin. Die Rentenbeiträge müssen nach Ansicht von ver.di-Chef Frank Bsirske deutlich steigen, um Altersarmut zu vermeiden. Wenn die Rente reichen solle, gebe es keine andere Möglichkeit, sagte Bsirske am Dienstag im SWR. »Man muss die Beitragssätze anheben, das ist keine Frage.« Derzeit beträgt der Beitrag für pflichtversicherte Arbeitnehmer 18,6 Prozent, Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen ihn je zur Hälfte. Die Beiträge für Arbeitnehmer seien schon heute real deutlich höher, sagte Bsirske. »Gesetzlich plus Riester« liege der Beitragsatz für Arbeitnehmer zwischen 13 und 14 Prozent. Die Profiteure dieser Art von Alterssicherungspolitik seien die Versicherungskonzerne. Bsirske verwies zudem auf die Notwendigkeit, dass der Bund deutlich mehr Steuermittel zuschieße, um die Beitragssätze nicht zu stark zu erhöhen. AFP/nd

