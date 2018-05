Tokio. Der japanische Musikkonzern Sony hat einen Deal zur Übernahme des Labels EMI Music Publishing bekanntgegeben. Sony kaufe für 1,9 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) die 60-Prozent-Anteile der in Abu Dhabi ansässigen Investmentfirma Mubadala an EMI, gab der Musik-Riese am Dienstag bekannt. Damit ist Sony nach eigenen Angaben indirekt mit rund 90 Prozent an EMI beteiligt. Es ist der erste große Deal unter dem neuen Konzernchef Kenichiro Yoshida. AFP/nd