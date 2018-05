Brüssel. Bundesumweltministerin Svenja Schulze drängt Belgien zur Abschaltung alter Atomkraftwerke. Viele Menschen im Grenzgebiet um Aachen fühlten sich von den nahen Meilern Tihange und Doel bedroht, erklärte die SPD-Politikerin am Dienstag. Belgien habe vor einigen Jahren entschieden, Tihange-1 sowie Doel-1 und Doel-2 länger laufen zu lassen. »Ich halte das für den falschen Weg«, stellte Schulze klar. Sie wollte bei ihrem Antrittsbesuch als Umweltministerin in Brüssel den belgischen Vizepremierminister Jan Jambon sowie mehrere EU-Kommissare treffen. dpa/nd

