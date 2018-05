Berlin. Das globalisierungskritische Netzwerk attac ruft für Samstag zu einem bundesweiten Aktionstag gegen Steuertricks von Konzernen und für eine Gesamtkonzernsteuer auf. »Amazon, SAP, Apple, Starbucks: Pay your Tax!« lautet das Motto der Proteste. »Von Bamberg bis Hamburg« sollen Aktionen stattfinden. »Das aggressive Geschäftsmodell der Steuertrickser-Konzerne schadet der Allgemeinheit und muss gestoppt werden«, erklärte Alfred Eibl vom bundesweiten Attac-Koordinierungskreis in einer Erklärung. nd