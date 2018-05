Berlin. Die Initiative »Wir sind la ZAD« will am Mittwoch in Berlin gegen die Räumung des besetzten französischen Flughafengeländes Notre-Dame-de-Landes protestieren. Aktivisten bezeichnen das Gelände als »Zone a defendre« (zu verteidigendes Gebiet). Die Kundgebung soll 16 Uhr vor der französischen Botschaft beginnen. »Wir wollen ein Zeichen unserer Solidarität mit der ZAD setzen«, heißt es in einem Aufruf. nd