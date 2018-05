Den Haag. Die Palästinenser werfen Israel Kriegsverbrechen vor und haben den Fall dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag übergeben. Damit ist ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen Israel einen Schritt näher gekommen. Außenminister Riad Malki forderte am Dienstag die Anklage auf, es »unverzüglich« einzuleiten. Chefanklägerin Fatou Bensouda muss nun entscheiden. Die Palästinenser wollen, dass wegen »Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit« ermittelt wird. Dabei geht es um den illegalen Siedlungsbau im Westjordanland und Ost-Jerusalem, die Zerstörung palästinensischer Häuser und das »rechtswidrige Töten von unbewaffneten palästinensischen Demonstranten«. dpa/nd

