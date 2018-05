Rom. In Rom wurde am Dienstag erwartet, dass Staatspräsident Sergio Mattarella dem 53-jährigen Giuseppe Conte den Regierungsauftrag erteilt. Dazu will er jedoch noch Bedenken aus dem Weg räumen. Mattarella traf deshalb die Präsidenten der beiden Parlamentskammern. Der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in einer populistischen Regierung sieht sich Vorwürfen wegen seines Lebenslaufs ausgesetzt. Der Jurist hat renommierte Universitäten aufgelistet, auch die New York University. Eine NYU-Sprecherin sagte allerdings, ein Giuseppe Conte sei dort weder Student noch Angehöriger einer Fakultät gewesen. dpa/nd