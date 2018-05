Mit 15 Jahren ist Marek Lipp in die LINKE eingetreten - und auf der Delegiertenliste gelandet

LINKE in Mecklenburg-Vorpommern will Konzept für Schutz vor Gewalt auf Klassenfahrt

Potsdam. Die Linksfraktion im Landtag setzt sich für eine Abkürzung der Lehrerausbildung durch Streichung eines halben Jahres beim obligatorischen Referendariat nach dem Studium. Die bildungspolitische Sprecherin Katrin Dannenberg begründete am Dienstag, sie sei dafür, das Referendariat von 18 auf zwölf Monate zu verkürzen, obwohl es dagegen Bedenken gebe und viele Anwärter sich nach einem zeitlich reduzierten Referendariat nicht zutrauten, die Rolle des Pädagogen auszufüllen. Doch der anhaltend hohe Lehrerbedarf zwinge dazu, die überlange Ausbildung zu straffen. Lehramtsstudierende legen nach drei Jahren die Bachelor-Prüfung ab, nach zwei weiteren folgt der Master-Abschluss, der bereits ein halbjähriges Praxissemester an den Schulen einschließt. winei

Koalition will Sicherheitsgefühl in der Stadt stärken - Landesregierung soll die Lage prüfen

