Potsdam. Die Landtagsfraktion der LINKEN hat am Dienstag den Abgeordneten Markus Büchel zum neuen Fraktionsvize gewählt. Er tritt die Nachfolge von René Wilke an, der als neu gewählter Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) sein Landtagsmandat niedergelegt hat. Büchel bleibt Vorsitzender des Europa-Ausschusses. Wie der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Thomas Domres mitteilte, wird der für Wilke nachgerückte Abgeordnete Carsten Preuß ordentliches Mitglied des Haushaltsausschusses und stellvertretendes Mitglied der Ausschüsse für Europa- und Verbraucherangelegenheiten sowie für Infrastruktur und Landesentwicklung. Domres vertritt die LINKE im Innenausschuss. winei

