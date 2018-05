Potsdam. Die 32 geplanten neuen Masten für den Polizeifunk sollen auch die Mobilfunkversorgung im Land verbessern. Neben den Sicherheitsbehörden - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste - können auch Netzbetreiber die Infrastruktur nutzen. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit den Anbietern Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und Vodafone unterzeichnet worden, erklärte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Dienstag.

Koalition will Sicherheitsgefühl in der Stadt stärken - Landesregierung soll die Lage prüfen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!