Was soll das sein

Erfurt. Mit Beschwerden über Behördenarbeit oder öffentliche Entscheidungen haben sich Thüringer wieder mehr als tausend Mal an den Petitionsausschuss des Landtags gewandt. Dort gingen im vergangenen Jahr 1125 Petitionen ein, wie der Ausschussvorsitzende Michael Heym (CDU) am Dienstag in Erfurt mitteilte. Die Anträge seien ein Spiegelbild der Sorgen und Nöten der Menschen, sagte Heym. Hinter jedem stecke ein Einzelschicksal. Einen Schluss auf eine grundsätzliche Unzufriedenheit der Bürger mit der Arbeit der Landesregierung und der Behörden ließen die Petitionen allerdings nicht zu, betonte Heym. Insgesamt habe sich der Ausschuss mit etwas mehr Anliegen als im Vorjahr (1102) beschäftigt. Allerdings habe es im Bereich Straf- und Maßregelvollzug bei Petitionen eine Zunahme um 30 Prozent gegeben, sagte Heym. Vor allem hätten sich Gefangene häufiger über nicht erlaubte Lockerungen im Strafvollzug beschwert. dpa/nd