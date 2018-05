Konzernchef wird am Abend in Brüssel befragt

Opposition und Lima-Gruppe erkennen Wahl nicht an

Washington. Die US-Ermittlungsbehörden gehen auf Bitte von Donald Trump dem Vorwurf nach, das FBI habe einen Spion in das Wahlkampflager des heutigen Präsidenten eingeschleust. Dies sei das Ergebnis eines Gespräches von Trump mit Vize-Justizminister Rod Rosenstein am Montag (Ortszeit), teilte das Weiße Haus mit. Bei den Untersuchungen solle »allen Ungereimtheiten« nachgegangen werden, die die Ermittlungen des FBI und des Justizministeriums zum Wahlkampf betreffen. Zudem habe man sich geeinigt, dass Stabschef John Kelly ein Treffen von FBI, Justizministerium und Nationalem Geheimdienstkoordinator mit Kongressmitgliedern einberufen solle. Dabei solle vertraulich eingestuftes Material gesichtet werden.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

SPD öffnet ein Quartierbüro in Friedrichshafen und will frühere Wähler zurückgewinnen

Sachsen will Qualität in Kitas verbessern - Kritik von der Opposition

Heckler & Koch soll versucht haben, Exporte durch Zahlungen an Parteien zu ermöglichen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!