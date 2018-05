Die schwedischen Behörden haben eine Broschüre aufgelegt, mit der die Bürger des Landes auf den Ernstfall vorbereitet werden. »Falls Krise oder Krieg kommt«, dann heißt es schnell und umsichtig handeln. Deshalb heißt auch die Broschüre so. Von klarer Behördensprache kann im Ernstfall alles abhängen. Schweden werde in einem Krieg nie aufgeben, verspricht die Regierung deshalb zur Beruhigung und in klarer Sprache. Die Zeiten sind ernst, wie man dort erkannt hat. Und in Deutschland? Dort handelt man natürlich ebenso umsichtig. In dieser Woche wird sich eine Ministerrunde eigens mit verständlicher Behördensprache befassen. Dort, wo es drauf ankommt - bei der Steuererklärung. Viel zu oft sind Bürger mit unverständlichen Formulierungen und Begriffen konfrontiert, wenn der Ernstfall eintritt - und die Steuerformulare auszufüllen sind. Dann könnten schwedische Erfahrungen helfen. An erster Stelle die Warnung vor Fake News, also vor Falschinformationen. uka