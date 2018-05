Was soll das sein

Mitarbeiter der Bühnen Halle haben eine bessere Finanzierung für Theater und Orchester gefordert. »Wir leiden bis heute unter der letzten Kürzung der Landesmittel«, heißt es in einer Erklärung. Zum 1. Januar 2009 seien in Halle noch 621 Mitarbeiter beschäftigt gewesen, zum Spielzeitende 2017/18 nur noch 476. »Trotz erfolgter Stellenkürzungen fehlen uns und anderen Orchestern und Theatern im Land immer noch Millionenbeträge. So kann es nicht weitergehen; es muss endlich Schluss sein mit dem Kultur- und Personalabbau.« Aktuell werden die neuen Theater- und Orchesterverträge für die kommenden Jahre ausgehandelt.

Auf dem Spielplan der Bühnen Halle stehen für die kommende Spielzeit 30 Neuproduktionen. Hinzu kommen zahlreiche Konzerte der Staatskapelle Halle und des Händelfestspielorchesters. Darunter sei der komplette Zyklus aller Sinfonien und Solokonzerte des Komponisten Johannes Brahms. dpa/nd