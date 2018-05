Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Der Franz-Kafka-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den tschechischen Dichter Ivan Wernisch (75). Seine Poesie sei geprägt durch ihre Traumhaftigkeit, teilte die Jury zur Begründung mit. Der Preis ist mit einer Kafka-Bronzeskulptur des Bildhauers Jaroslav Rona verbunden und mit knapp 8500 Euro dotiert. Er soll im Oktober überreicht werden.

Der Kafka-Literaturpreis wird seit 2001 in Prag vergeben. Zu den früheren Preisträgern gehören Elfriede Jelinek, Haruki Murakami, Vaclav Havel und Arnost Lustig.

Erste Gedichte veröffentlichte Wernisch als Jugendlicher. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, als er sich literarisch engagiert hatte, durfte Wernisch nicht mehr publizieren. Erst nach der Wende von 1989 wurde das Werk des Pragers einem breiteren Publikum bekannt. Auf Deutsch erschienen sind seine »Ausgewühlten Schriften« und der Gedichtband »Es beginnt der gestrige Tag«. Beide Bände sind vergriffen. Wernisch arbeitet auch als Übersetzer. Die tschechische Band The Plastic People of the Universe verarbeitete mehrere seiner Gedichte zu Songs. dpa/nd