Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Berlin. Mit Rudolf Dressler hat sich ein prominentes Mitglied der Sozialdemokratie dazu bekannt, die von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine geplante linke Sammlungsbewegung zu unterstützen. Der bekannte Sozialpolitiker, der von 1984 bis 2000 die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD führte, sagte dem »Spiegel«, er werde den Aufruf unter dem Motto fairLand unterschreiben. Dreßler hält die SPD für »todkrank«. »Eine andere, linke Politik in diesem Land ist alleine mit meiner Partei nicht mehr möglich«, zitiert das Magazin den 77-Jährigen. Der Status quo reiche ihm nicht, deshalb schließe er sich Wagenknecht und Lafontaine an. nd