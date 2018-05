Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Caracas. Venezuela hat mit der Ausweisung ranghoher US-Diplomaten auf die Ankündigung neuer Sanktionen durch Washington reagiert. Der Geschäftsträger der US-Botschaft in Caracas, Todd Robinson, und die Nummer zwei der Botschaft, Brian Naranjo, müssten das Land binnen 48 Stunden verlassen, sagte der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro am Dienstag.

Die Ausweisung der US-Diplomaten erfolge »aus Protest und zur Verteidigung der Würde der venezolanischen Heimat«, sagte Maduro in einer Fernsehansprache. »Genug der Verschwörungen«, fügte er hinzu. Er werde »Beweise« vorlegen, dass die beiden US-Diplomaten in eine politische, militärische und wirtschaftliche »Verschwörung« verstrickt seien. Robinson wies die Vorwürfe vor Journalisten in der Stadt Mérida »entschieden zurück«. Auch die EU erwägt nach Maduros Wiederwahl neue Sanktionen gegen das südamerikanische Land. AFP/nd