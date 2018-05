Berlin. Mit 13 000 zusätzlichen Pflegekräften und mehr Geld will die Koalition aus Union und SPD den Anfang machen für eine Trendumkehr in der Alten- und Krankenpflege. Der Gesetzentwurf soll in Kürze vorliegen. Den Eckpunkten zufolge sollen nicht nur, wie zunächst verabredet, 8000, sondern 13 000 neue Fachkraftstellen in Altenheimen geschaffen werden. Jede der rund 13 000 stationären Einrichtungen soll davon profitieren. Gefördert werden außerdem die Ausbildung sowie Investitionen in die Digitalisierung, um Pflegekräfte von Bürokratie zu entlasten. Die Krankenhäuser können ab jetzt damit kalkulieren, dass Tarifsteigerungen für das Pflegepersonal voll durch die Krankenkassen refinanziert werden und ab 2018 jede zusätzliche Pflegestelle voll finanziert wird. epd/nd